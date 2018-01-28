В Афганистане казнили трех человек за похищение и убийство подростка

В Кабуле казнены трое осужденных за похищение и убийство 14-летнего мальчика, сообщили в воскресенье местные СМИ.

Сообщается, что преступники были казнены в воскресенье утром путем повешения в тюрьме Пули-Чархи на востоке афганской столицы.

Два года назад мальчик был похищен вблизи своего дома в квартале Кортеи-Нав афганской столицы, а затем жестоко убит.