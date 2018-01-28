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Происшествия 28.01.2018 13:13

В Афганистане казнили трех человек за похищение и убийство подростка

В Кабуле казнены трое осужденных за похищение и убийство 14-летнего мальчика, сообщили в воскресенье местные СМИ.

Сообщается, что преступники были казнены в воскресенье утром путем повешения в тюрьме Пули-Чархи на востоке афганской столицы.

Два года назад мальчик был похищен вблизи своего дома в квартале Кортеи-Нав афганской столицы, а затем жестоко убит.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ОСУЖДЕННЫЕ, КАЗНЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]