Генштаб Турции заявляет о ликвидации почти 500 боевиков с начала операции в Африне

С начала операции "Оливковая ветвь", проводимой турецкой армией в сирийском Африне, были убиты 484 боевика курдских военизированных формирований, а также ИГ, сообщает Генштаб Турции.

Отмечается, что турецкие ВВС нанесли авиаудары по укреплениям "Рабочей партии Курадистана" (РПК), курдской партии "Демократический союз" (PYD), "Сил самообороны курдов" (YPG) и ИГ, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу", ссылаясь на Генштаб.

"Мишенями в ходе операции являются только террористы, их укрытия, огневые точки, склады с оружием и военная техника, и принимаются все меры для предотвращения жертв среди мирного населения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "все семь самолетов, задействованных в операции, вернулись на аэродромы базирования. Операция "Оливковая ветвь" продолжается в соответствии с планом".

Турция считает террористическими курдские военизированные формирования.

Операция Турции в Африне началась на прошлой неделе.