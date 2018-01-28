Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1119 RUR   0.0304 GBR   2.4108 TRY   0.4524

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.51 Brent   70.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -2° Завтра -1° 31 Янв 1 Фев

Дальнее зарубежье 28.01.2018 13:35

Генштаб Турции заявляет о ликвидации почти 500 боевиков с начала операции в Африне

С начала операции "Оливковая ветвь", проводимой турецкой армией в сирийском Африне, были убиты 484 боевика курдских военизированных формирований, а также ИГ, сообщает Генштаб Турции.

Отмечается, что турецкие ВВС нанесли авиаудары по укреплениям "Рабочей партии Курадистана" (РПК), курдской партии "Демократический союз" (PYD), "Сил самообороны курдов" (YPG) и ИГ, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу", ссылаясь на Генштаб.

"Мишенями в ходе операции являются только террористы, их укрытия, огневые точки, склады с оружием и военная техника, и принимаются все меры для предотвращения жертв среди мирного населения", - сказано в сообщении.

Отмечается, что "все семь самолетов, задействованных в операции, вернулись на аэродромы базирования. Операция "Оливковая ветвь" продолжается в соответствии с планом".

Турция считает террористическими курдские военизированные формирования.

Операция Турции в Африне началась на прошлой неделе.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, АФРИН, КУРДЫ


Похожие новости


ВС Турции сообщили, что с начала операции в Африне уничтожены или захвачены 340 курдских боевиков У Турции есть договоренность с Россией по поводу операции в районе Африна - Эрдоган Турция заранее проинформировала США о планах нанесения ударов по сирийскому Африну - шеф Пентагона Нападение Турции на сирийский Африн является свидетельством поддержки турецкими властями террористов - Асад Анкара продолжит диалог с Москвой по операции в Африне - министр обороны Турции Глава МИД Турции допустил операцию в населенном сирийскими курдами Африне

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]