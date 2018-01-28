Житель Ярославской области избил до комы двухлетнюю дочь гражданской жены, возбуждено уголовное дело

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту истязания двухлетней девочки сожителем ее матери, сообщает СУ СКР по региону в воскресенье.

Ребенок был доставлен в Борисоглебскую ЦРБ со множественными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой в субботу вечером. Девочку экстренно транспортировали в одну из ярославских больниц. Ребенок впал в кому.

По подозрению в совершении преступления задержан безработный 25-летний сожитель матери девочки. Мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По информации ведомства, семья была неблагополучной.

Следователям предстоит выяснить, имелась ли халатность со стороны должностных лиц органов системы профилактики.