Житель Ярославской области избил до комы двухлетнюю дочь гражданской жены, возбуждено уголовное дело

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту истязания двухлетней девочки сожителем ее матери, сообщает СУ СКР по региону в воскресенье.
Ребенок был доставлен в Борисоглебскую ЦРБ со множественными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой в субботу вечером. Девочку экстренно транспортировали в одну из ярославских больниц. Ребенок впал в кому.
По подозрению в совершении преступления задержан безработный 25-летний сожитель матери девочки. Мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
По информации ведомства, семья была неблагополучной.
Следователям предстоит выяснить, имелась ли халатность со стороны должностных лиц органов системы профилактики.
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