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Происшествия 28.01.2018 14:00

Житель Ярославской области избил до комы двухлетнюю дочь гражданской жены, возбуждено уголовное дело

В Ярославской области возбуждено уголовное дело по факту истязания двухлетней девочки сожителем ее матери, сообщает СУ СКР по региону в воскресенье.

Ребенок был доставлен в Борисоглебскую ЦРБ со множественными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой в субботу вечером. Девочку экстренно транспортировали в одну из ярославских больниц. Ребенок впал в кому.

По подозрению в совершении преступления задержан безработный 25-летний сожитель матери девочки. Мужчина ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.

По информации ведомства, семья была неблагополучной.

Следователям предстоит выяснить, имелась ли халатность со стороны должностных лиц органов системы профилактики.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЯРОСЛАВЛЬ, ДЕВОЧКА, ИСТЯЗАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]