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Происшествия 28.01.2018 15:30

Более 220 тысяч жителей Чечни остались без света из-за отключения трансформатора на подстанции

В нескольких районах Чечни из-за нарушения электроснабжения без света остались более двух сотен тысяч жителей, сообщает в воскресенье сайт Минэнерго.

"В 11:32 на подстанции 110 кВ "Ойсунгур" (ПАО "Россети" - АО "Чеченэнерго") действием защиты отключился трансформатор Т-1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения осталась часть жителей Ножай-Юртовского, Курчалоевского и Гудермесского районов - около 223 тыс. человек). Ведутся аварийно-восстановительные работы.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, АВАРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]