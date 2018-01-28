Более 220 тысяч жителей Чечни остались без света из-за отключения трансформатора на подстанции

В нескольких районах Чечни из-за нарушения электроснабжения без света остались более двух сотен тысяч жителей, сообщает в воскресенье сайт Минэнерго.

"В 11:32 на подстанции 110 кВ "Ойсунгур" (ПАО "Россети" - АО "Чеченэнерго") действием защиты отключился трансформатор Т-1", - говорится в сообщении.

Отмечается, что без электроснабжения осталась часть жителей Ножай-Юртовского, Курчалоевского и Гудермесского районов - около 223 тыс. человек). Ведутся аварийно-восстановительные работы.