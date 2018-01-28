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Дальнее зарубежье 28.01.2018 15:00

В Иране задержали 16 боевиков ИГ, в ходе операции погибли трое военных

На западе Ирана задержаны 16 боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщил СМИ в воскресенье командующий сухопутных сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Пакпур.

"Сухопутные силы КСИР в базе "Наджаф" в субботу обнаружили отряд террористической группировки ИГ, состоящий из 21 члена, произошло столкновение с ними. Несколько террористов были ликвидированы, ещё 16 задержаны. Два террориста бежали, однако они окружены КСИР", - сообщил М.Пакпур.

По его словам, в ходе операции погибли три военнослужащих корпуса.

Он отметил, что террористы планировали совершать теракты в приграничных и центральных городах страны.

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Тэги: ИРАН, ИГ, БОЕВИКИ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]