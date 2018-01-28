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Дальнее зарубежье 28.01.2018 16:00

Курды из федерации Северной Сирии, куда входит Африн, не приглашены на Конгресс нацдиалога в Сочи - источник

Курды самопровозглашенной Демократической федерации Северной Сирии (Рожавы) не получили приглашение на стартующий в понедельник Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи, сообщил в воскресенье "Интерфаксу" информированный сирийский источник.

"Россия до сих пор не направила приглашения ни руководству Рожавы, ни руководству федерации Северная Сирия, ни кому-либо еще, кто может представлять интересы этого региона в Конгрессе национального диалога в Сочи", - сказал собеседник агентства.

Он пояснил, что "список, ранее представленный курдской стороной в рамках выделенной квоты, еще до начала военных действий Турции в Африне, был практически полностью перечеркнут Анкарой".

"С тех пор вопрос о приглашении представителей Рожавы не сдвинулся с места", - сказал источник.

Турция с конца прошлой недели в Африне проводит операцию "Оливковая ветвь". Как заявили в воскресенье в Генштабе Турции, с начала операции были убиты 484 боевика курдских военизированных формирований, а также ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация). Африн - один из трех районов самопровозглашенной сирийскими курдами Федерации Северной Сирии (Рожавы).

Конгресс национального диалога Сирии состоится в Сочи 30 января. Как ожидается, делегации начнут прибывать в курортный город 29 января, а покинут его 31-го.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что курды примут участие в конгрессе. "Они приедут", - сказала М.Захарова в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Она отметила, что пригласить курдов на Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи "было не так просто", потому что, по ее словам, "огромное количество игроков делали все для того, чтобы курдские представители туда не приехали".

"Наша позиция была принципиальной. Мы говорили о том, что широкий диалог о судьбе большой страны, в котором курдское население занимает не последнее место, просто невозможен (без них)", - добавила М.Захарова.

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Тэги: СИРИЯ, КУРДЫ, СОЧИ, КОНГРЕСС


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