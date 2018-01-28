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Дальнее зарубежье 28.01.2018 16:30

Британские спецслужбы обвинили министра обороны страны в разглашении секретных данных - СМИ

Разведслужбы Великобритании обвинили в разглашении секретных данных министра обороны Гэвина Уильямсона, который ранее заявил СМИ, что Москва стремится нарушить работу жизненно важных объектов инфраструктуры страны, сообщает в воскресенье издание "Индепендент".

Ранее Г.Уильямсон заявил изданию "Дэйли Телеграф", о том, что Россия может вызвать смерти "тысяч, тысяч и тысяч людей", в ходе атаки на систему энергоснабжения Великобритании.

В свою очередь оборонное ведомство Великобритании отвергло обвинения в разглашении секретной информации. "Министр обороны не разглашал никаких секретных данных в ходе своего общения с прессой", - процитировала газета заявление представителя военного ведомства.

Тем временем, как заявил в минувшую пятницу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Канашенков, заявление британского министра выходит за пределы разумного.

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Тэги: БРИТАНИЯ, СПЕЦСЛУЖБЫ, МИНОБОРОНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]