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СНГ 28.01.2018 17:00

Около тысячи человек участвуют в акции сторонников Навального в Москве - полиция

Около тысячи человек принимает участие в несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального в Москве, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"ГУ МВД России по г. Москве сообщает, что в месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся около 1000 человек", - сказал сотрудник пресс-службы.

Сам А.Навальный был днем в воскресенье задержан на Тверской улице. В полиции сообщили, что он доставлен в территориальный отдел для разбирательства и составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ. (нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования)".

25 декабря Центризбирком отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на пост президента РФ А.Навального, из-за отсутствия у него пассивного избирательного права. Со своей стороны А.Навальный, выступая на заседании ЦИК РФ, заявил, что имеет право идти на выборы, сославшись на решения ЕСПЧ. После решения ЦИК он заявил, в частности, о намерении провести 28 января всероссийскую акцию протеста.

15 января юрист "Фонда борьбы с коррупцией" А.Навального Иван Жданов сообщил агентству, что в мэрию Москвы подана заявка на проведение днем 28 января шествия по Тверской улице с митингом на Охотном ряду.

18 января московские власти на заявку оппозиции провести 28 января митинг в центре города предложили три альтернативные площадки - на северо-востоке, юго-востоке и северо-западе столицы.

25 января руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников сообщил "Интерфаксу", что организаторы запланированной на воскресенье акции сторонников А.Навального не имеют права проводить ее, так как отказались от предложенных столичной мэрией вариантов.

В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, в частности, журналистам: "Безусловно, в случае отказа в праве их проведения на основе действующего законодательства проведение несанкционированных митингов, будет иметь определенные последствия с точки зрения нарушений закона". "Безусловно, сейчас время перед выборами, но время перед выборами не означает какого-то особого, льготного режима в соблюдении российского законодательства", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

26 января прокуратура Москвы вынесла предостережение организаторам несанкционированного шествия по Тверской улице Москвы и предупредила об ответственности за нарушение закона.

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Тэги: МОСКВА, ПОЛИЦИЯ, АКЦИЯ, ЧИСЛЕННОСТЬ


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