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Дальнее зарубежье 28.01.2018 18:10

Представители властей и оппозиции Сирии будут находиться на Конгрессе нацдиалога в одном зале, возможен их прямой контакт - источник

Прямой контакт оппозиции и правительства Сирии может состояться в Сочи "на полях" Конгресса национального диалога Сирии, сообщил "Интерфаксу" источник в оппозиции Сирии.

"Правительство и оппозиция будут сидеть в одном зале. Конечно, их контакт состоится ",- заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что переговоры по финальному документу будут вести избранные представители от каждого региона Сирии из тех, кто приехал на Конгресс, а не все участники мероприятия.

"От каждого региона избрали представителей, которые будут вести переговоры", - сказал собеседник агентства.

Он также подтвердил, что по итогам мероприятия, скорее всего, будет принят документ из 12-ти пунктов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, СИРИЯ, КОНГРЕСС, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]