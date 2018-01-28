Представители властей и оппозиции Сирии будут находиться на Конгрессе нацдиалога в одном зале, возможен их прямой контакт - источник

Прямой контакт оппозиции и правительства Сирии может состояться в Сочи "на полях" Конгресса национального диалога Сирии, сообщил "Интерфаксу" источник в оппозиции Сирии.

"Правительство и оппозиция будут сидеть в одном зале. Конечно, их контакт состоится ",- заявил собеседник агентства.

Он также отметил, что переговоры по финальному документу будут вести избранные представители от каждого региона Сирии из тех, кто приехал на Конгресс, а не все участники мероприятия.

"От каждого региона избрали представителей, которые будут вести переговоры", - сказал собеседник агентства.

Он также подтвердил, что по итогам мероприятия, скорее всего, будет принят документ из 12-ти пунктов.