Турция не преследует цель захвата сирийской территории - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция "Оливковая ветвь" в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии.

"Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции", - приводит агентство "Анадолу" слова президента Турции.

По словам Р.Т.Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции "Щит Евфрата", ныне ведут успешную борьбу в Африне.