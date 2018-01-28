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Дальнее зарубежье 28.01.2018 19:44

Турция не преследует цель захвата сирийской территории - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция "Оливковая ветвь" в Африне не преследует цели захвата территорий Сирии.

"Мы не стремимся к захвату сирийских земель, однако хотим помочь вернуться на родину 3,5 миллионам беженцев, находящихся ныне в Турции", - приводит агентство "Анадолу" слова президента Турции.

По словам Р.Т.Эрдогана, военнослужащие ВС Турции, проявившие героизм в ходе операции "Щит Евфрата", ныне ведут успешную борьбу в Африне.

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Тэги: ЭРДОГАН, СИРИЯ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]