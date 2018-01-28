Спецпредставитель генсека ООН в Ираке и глава МИД Ирана выступают за продолжение борьбы с ИГ

Глава МИД Ирана Джавад Зариф обсудил со спецпредставителем генсека ООН в Ираке Яном Кубишем ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает в воскресенье агентство "Тасним".

"Обе стороны также подчеркнули необходимость продолжить борьбу против остатков ДАЕШ ("Исламское государство"), после того как террористическая организация была разгромлена в Ираке", - говорится в сообщении "Тасним".

Дипломаты также призвали все иракские политические группы и фракции принять участие в грядущих выборах в парламент Ирака.