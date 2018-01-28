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Дальнее зарубежье 28.01.2018 20:11

Спецпредставитель генсека ООН в Ираке и глава МИД Ирана выступают за продолжение борьбы с ИГ

Глава МИД Ирана Джавад Зариф обсудил со спецпредставителем генсека ООН в Ираке Яном Кубишем ситуацию на Ближнем Востоке, сообщает в воскресенье агентство "Тасним".

"Обе стороны также подчеркнули необходимость продолжить борьбу против остатков ДАЕШ ("Исламское государство"), после того как террористическая организация была разгромлена в Ираке", - говорится в сообщении "Тасним".

Дипломаты также призвали все иракские политические группы и фракции принять участие в грядущих выборах в парламент Ирака.

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Тэги: ООН, ИРАН, ИГИЛ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]