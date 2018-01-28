МВД: акции оппозиции в российских городах прошли без грубых нарушений

Акции сторонников Алексея Навального в городах России прошли без грубых нарушений общественного порядка, сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в пресс-центре МВД РФ.
"Сегодня в 46 субъектах Российской Федерации прошли общественно-массовые мероприятия, согласованные с местными органами власти",- сказал сотрудник пресс-центра.
По его словам, в Барнауле, Хабаровске, Кемерово акция собрала 150 участников. Магнитогорске, Оренбурге, Кургане - не более 100 человек, Красноярске, Томске, Владивостоке, Иркутске - около 200 человек, Новосибирске- 600, Нижнем Новгороде- 550. Пришло меньше тысячи человек и в Екатеринбурге. Массовые акции также прошли и в других городах России, где на них пришли десятки человек.
"В Москве в несогласованном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек",- сказал собеседник агентства.
В обеспечении правопорядка и общественной безопасности задействовались сотрудники органов внутренних дел, военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин, добавил он.
"Безопасность граждан обеспечена в полном объеме, грубых нарушений правопорядка не допущено",- подчеркнул сотрудник пресс-центра.
В Москве после того, как собравшиеся на Пушкинской площади участники акции пошли вниз по Тверской улице в сторону Манежной площади, они не стали возвращаться назад, а повернули на Моховую улицу и пошли в сторону Арбата. Отдельные группы дошли до Новоарбатского моста.
Остальные немногочисленные группы граждан разошлись в сторону ближайших станций метро либо направились назад к Пушкинской площади по противоположной стороне Тверской улицы.
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