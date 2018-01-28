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Дальнее зарубежье 28.01.2018 21:16

Японский МИД призвал Китай к совместной работе по решению северокорейской проблематики

Глава МИД Японии Таро Коно в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И заявил о необходимости совместного решения северокорейской проблематики.

"Мы не только должны улучшить наши взаимоотношения (с КНР - ИФ), но мы также должны сотрудничать по ряду острых вопросов, стоящих перед миром, особенно по вопросу Северной Кореи", - сказал Т.Кано по итогам встречи с главой китайского МИД в воскресенье.

Т.Кано также выразил надежду на расширение сотрудничества по проблематике КНДР.

"Мы желаем расширить сотрудничество между нашими странами в работе по решению данного вопроса", - отметил глава японского МИД.

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Тэги: ЯПОНИЯ, КНР, КНДР, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]