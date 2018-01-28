Японский МИД призвал Китай к совместной работе по решению северокорейской проблематики

Глава МИД Японии Таро Коно в ходе встречи со своим китайским коллегой Ван И заявил о необходимости совместного решения северокорейской проблематики.

"Мы не только должны улучшить наши взаимоотношения (с КНР - ИФ), но мы также должны сотрудничать по ряду острых вопросов, стоящих перед миром, особенно по вопросу Северной Кореи", - сказал Т.Кано по итогам встречи с главой китайского МИД в воскресенье.

Т.Кано также выразил надежду на расширение сотрудничества по проблематике КНДР.

"Мы желаем расширить сотрудничество между нашими странами в работе по решению данного вопроса", - отметил глава японского МИД.