На Кипре закончился первый тур президентских выборов, во второй выходят действующий президент и кандидат от коммунистов

Во второй тур президентских выборов на Кипре проходят действующий президент Никос Анастасиадис и кандидат от коммунистической партии (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на exit poll.
По его данным, Н.Анастасиадис набирает 40%-42% голосов избирателей, С.Маллас - 27-32% голосов, далее идет кандидат от Демократической партии Николас Пападопулос - 21%-24%.
Главу кипрского государства выбирают на пять лет прямым тайным голосованием. Второй тур будет проведен 4 февраля, в нем примут участие два кандидата, набравшие больше других голосов в первом туре.
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