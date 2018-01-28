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Дальнее зарубежье 28.01.2018 21:01

На Кипре закончился первый тур президентских выборов, во второй выходят действующий президент и кандидат от коммунистов

Во второй тур президентских выборов на Кипре проходят действующий президент Никос Анастасиадис и кандидат от коммунистической партии (Прогрессивной партии трудового народа) Ставрос Малас, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на exit poll.

По его данным, Н.Анастасиадис набирает 40%-42% голосов избирателей, С.Маллас - 27-32% голосов, далее идет кандидат от Демократической партии Николас Пападопулос - 21%-24%.

Главу кипрского государства выбирают на пять лет прямым тайным голосованием. Второй тур будет проведен 4 февраля, в нем примут участие два кандидата, набравшие больше других голосов в первом туре.

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Тэги: КИПР, ВЫБОРЫ, ЗАВЕРШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]