Президентом Финляндии вновь избран Саули Ниинистё

Президентом Финляндии на состоявшихся в воскресенье выборах избран нынешний глава государства Саули Ниинистё.
Согласно предварительным итогам после подсчета 98,3% голосов, ему отдали предпочтение 62,7% избирателей.
Избранным считается кандидат, набравший более 50% голосов.
Если бы С.Ниинистё получил меньшее число голосов, 11 февраля состоялся бы второй тур голосования, а его соперником стал выдвинутый партией "Зеленые" от "зеленых" Пекка Хаависто, который заручился поддержкой 12,3 % избирателей.
Остальные кандидаты получили от 6,9% до 1,5% голосов.
Всего в выборах участвовали восемь претендентов.
В голосовании приняли участие 69,9% избирателей. На предыдущих выборах в 2012 году активность избирателей во втором туре голосования составила 68,9%.
Согласно конституции, избранный президент вступает в должность в первый день месяца, следующего за выборами, то есть 1 февраля. В 12:00 он произнесет торжественную речь перед парламентом. После этого начинаются полномочия нового президента.
С.Ниинистё родился 24 августа 1948 года. Избран президентом в первый раз 5 февраля 2012 года, вступил в должность 1 марта 2012 года. До этого был спикером парламента в 2007-2011 годах, депутатом парламента от партии Национальная коалиция. Вел активную внешнеполитическую деятельность. Первые визиты нанес Россию, Швецию и Эстонию. Неоднократно встречался с президентом России Владимиром Путиным.
С.Ниинистё пользуется широкой популярностью, как среди широких слоев населения, так и бизнесменов. На нынешних выборах он отказался баллотироваться от партии, был независимым кандидатом, а девизом его нынешней предвыборной кампании было "Мир - это главное". Он подчеркивает, что не видит военных угроз для Финляндии, однако обещает в качестве президента поддерживать обороноспособность армии. С.Ниинистё выступает за тесное оборонное сотрудничество внутри ЕС, но против федерализации Евросоюза и единой европейской армии.
Он осторожно относится к идее вступления страны в НАТО. "Для вступления в альянс нужны определенные причины. Одной из них может стать решение Швеции присоединиться к НАТО. Если это произойдет, то Финляндии, вероятно, придется пересмотреть свою позицию по данному вопросу", - считает президент.
С.Ниинисте отмечает, что Финляндия, являющаяся частью западного мира, не забывает и о восточном направлении: "Отношения с Россией настолько хорошие, насколько это возможно, с учетом крымских событий и санкций, которые нас разъединяют", - подчеркивает глава государства.
С.Ниинисте женат вторым браком. Первая жена погибла в автокатастрофе в 1995 году, оставив его с двумя сыновьями: Наути и Матиас. С 2009 года его супругой является поэтесса Йенни Хаукио. Она наблюдала в воскресенье за подведением итогов голосования дома: Й.Хаукио ожидает в феврале ребенка и С.Ниинистё может стать первым в истории Финляндии главой государства, ставшим отцом во время президентства. Для него это будет третий ребенок, для его супруги - первый.
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