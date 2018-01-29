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Дальнее зарубежье 29.01.2018 14:03

Премьер Бельгии заявил о необходимости диалога с Москвой, несмотря на разногласия

Несмотря на взаимные санкции, осложнившие отношения между Евросоюзом и Россией после военных действий на Украине и присоединения Крыма к РФ, существует явная тенденция на возобновление диалога с Москвой, отмечает в понедельник сайт телеканала RTBF.

"Нужно поддерживать настоящий канал диалога с Москвой, слушать друг друга, каковыми бы ни были разногласия", - приводит RTBF слова премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, который начинает в понедельник трехдневный визит в Москву.

По мнению телеканала, это ясный сигнал, который призван быть "сильным сигналом для Москвы и для европейских партнеров Бельгии".

Как пишет автор публикации, "Россия продолжает иметь значение и вес для Европы и для мира". Ш.Мишель, напоминает RTBF, еще несколько месяцев назад выступил сторонником "восстановления настоящего канала связи с Россией".

Сайт RTBF указывает на то, что бельгийский премьер уже заявлял: "Санкции не являются целью в себе", они "средство для усиления диалога", и он привержен другой стратегии отношений с Россией.

"Россия - очень востребованное с бельгийской стороны направление, так как министр иностранных дел Дидье Рейндерс также отправится в Москву в феврале для двусторонней встречи со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, а затем в Сочи на Черное море, чтобы принять участие в Смешанной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Бельгийско-люксембургским экономическим союзом", - сообщает телеканал.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, РОССИЯ, ПРЕМЬЕР, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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