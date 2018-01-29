Власти Азербайджана продолжат вкладывать средства в создание инфраструктуры в промкварталах – глава Минэкономики

Правительство Азербайджана готово продолжать вкладывать госсредства в создание инфраструктуры в промышленных кварталах, заявил министр экономики Шахин Мустафаев.

"Я считаю, что промышленные кварталы должны быть в каждом районе Азербайджана. Однако, естественно создавать их сразу везде невозможно", - сказал Ш.Мустафаев в понедельник в ходе обсуждений хода реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов на 2014-2018гг.

По его словам, промышленные кварталы пользуются большой популярность в тех районах, где они созданы.

Министр обратился к предпринимателям, чтобы они обращались в Минэкономики с предложениями по созданию кварталов. "Хочу вам сказать, что мы совместно определим места для промкварталов. Кроме этого, немаловажно, что государство на свои средства создает необходимую инфраструктуру в них", - добавил Ш.Мустафаев.

В настоящее время в Азербайджане действует один промышленный квартал – в Нефтчалинском районе. Кроме этого, в ближайшее время завершится первый этап работ по созданию Масаллинского промквартала, в феврале 2018 году начнутся работы по созданию еще двух кварталов – Гаджикабульского и Сабирабадского.

Б.Рустамбеков