Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев

Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в 2004-2017гг составили $231 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

"Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет составили $231 млрд. За этот период валютные резервы страны выросли в 23 раза – до $42 млрд, ВВП Азербайджана вырос в 3,2 раза", - сказал И.Алиев на конференции, посвященной ходу реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов на 2014-2018гг.

По его словам, в рамках реализации трех программ развития регионов в Азербайджане за последние 14 лет построено 30 электростанций, республика стала экспортером электроэнергии. Кроме этого, в регионах страны построены 4 водохранилища, 4 аэропорта, проложено 13 тыс. км. автодорог, уровень газификации достиг 93%, улучшена система водоснабжения населения, ирригации.

И.Алиев добавил, что в настоящее время экономическое и финансовое положение Азербайджана является стабильным.

А.Азизов