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29.01.2018 14:15

Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев

Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана в 2004-2017гг составили $231 млрд, заявил президент Ильхам Алиев.

"Суммарные инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет составили $231 млрд. За этот период валютные резервы страны выросли в 23 раза – до $42 млрд, ВВП Азербайджана вырос в 3,2 раза", - сказал И.Алиев на конференции, посвященной ходу реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов на 2014-2018гг.

По его словам, в рамках реализации трех программ развития регионов в Азербайджане за последние 14 лет построено 30 электростанций, республика стала экспортером электроэнергии. Кроме этого, в регионах страны построены 4 водохранилища, 4 аэропорта, проложено 13 тыс. км. автодорог, уровень газификации достиг 93%, улучшена система водоснабжения населения, ирригации.

И.Алиев добавил, что в настоящее время экономическое и финансовое положение Азербайджана является стабильным.

А.Азизов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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