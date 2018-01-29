Великобританию может ждать дефицит зелени из-за неурожая в Испании

Великобританию, вероятно, ожидает нехватка зелени и сильное повышение цен на нее в магазинах, пишет Daily Express.

Кочанный салат в английские супермаркеты поступает в основном с юга Испании, а на этот регион обрушились неожиданные холода. Это уже привело к дефициту салата, и оптовые цены поднялись на 50%.

Импортеры салата стараются найти новые источники поставок, но эксперты предупреждают, что их может быть недостаточно для заполнения магазинных полок.

Плохие погодные условия на юге Испании привели к дефициту некоторых овощей в британских супермаркетах и в начале 2017 года. Тогда британцы покупали как можно больше зелени, опасаясь, что она полностью исчезнет с прилавков.

Проблема усугубляется тем, что минувшим летом на юге Испании царила засуха, от чего пострадал местный урожай, отмечает BBC.