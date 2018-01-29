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АПК 29.01.2018 14:44

Глава ГТК Азербайджана не ожидает проблем с экспортом томатов в Россию в 2018 году

Глава Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджана Айдын Алиев не ожидает проблем с экспортом томатов в Россию в 2018 году

"В прошлом году были определенные трудности с экспортом азербайджанских томатов в Россию. Это было связано, в первую очередь, с запретом на ввоз в РФ турецких томатов. Однако, российская сторона в прошлом году убедилась, что экспортируемые в страну помидоры не являются турецкими», - сказал А.Алиев на конференции, посвященной ходу реализации Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана на 2014-2018г.

При этом глава ГТК напомнил, что в 2017 году проводились неоднократные встречи с российской стороной по вопросу экспорта азербайджанских томатов в РФ.

«Мы сумели доказать, что Азербайджану, в первую очередь, экономически невыгодно осуществлять реэкспорт турецких помидоров в Россию. Думаю, что после прошлогодних встреч с экспортом проблем не будет, но в случае возникновения мы готовы их решить", - отметил А.Алиев.

Как сообщалось, делегация Россельхознадзора для изучения мест производства и хранения свежих томатов в 18 по 21 декабря 2017 года ознакомилась с деятельностью 14 азербайджанских тепличных предприятий, занимающихся производством свежих томатов. Делегация была ознакомлена с системой фитосанитарной сертификации грузов, предназначенных для поставок на территорию Российской Федерации.

По данным Госкомстата Азербайджана, за 9 месяцев 2017 года экспорт томатов (свежих и очищенных) в Россию составил 132,11 тыс. тонн на сумму $128,4 млн.

По данным Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, Азербайджан в 2017 году экспортировал томатов на $151,6 млн.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ТОМАТЫ, ЭКСПОРТ


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