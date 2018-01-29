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29.01.2018 14:51

Пресс-релиз

2 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» состоятся тематическая встреча с членами Организации ветеранов войны, труда и Вооруженных сил Азербайджана и открытие фотовыставки, предоставленной Центральным музеем Великой Отечественной войны, посвященные 75-ой годовщине окончания Сталинградской битвы.

Начало – в 12:00 часов.

6 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится открытие выставки картин учащихся Азербайджанского архитектурно-строительного университета Сабины Сафаровой и Нармин Калантарли. Она посвящена Дню молодёжи Азербайджана.

Начало – в 17:00 часов.

12 февраля в школе № 189 города Баку в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в Баку «Литературная гостиная» состоятся литературные чтения «Тончайший романтик», посвященные 235 -летию со дня рождения поэта, переводчика, критика, одного из основоположников романтизма в русской поэзии Василия Жуковского.

Начало – в 12:00 часов.

15 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку состоится мероприятие, посвященное дню рождения татарского поэта Мусы Джалиля. Оно организовано совместно с Общественным объединением «Татарстан».

Начало – в 15:00 часов.

16 февраля в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) пройдет вечер поэзии «серебряного века». Он организован совместно Бакинским молодёжным клубом любителей поэзии.

Начало – в 17:00 часов.

27 февраля в Российском информационно-культурном центре в городе Баку (РИКЦ) состоится семинар Учебно-методического центра русского языка РИКЦ на тему «Мастерство педагога и инновации в образовании».

Начало – в 15:00 часов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]