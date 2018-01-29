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Регион 29.01.2018 15:15

Направлявшийся в Москву самолет Turkish Airlines вернулся в Стамбул из-за снижения давления в салоне

Самолет, следовавший из Стамбула в Москву, вернулся в аэропорт имени Ататюрка из-за резко снизившегося в салоне давления, сообщает в понедельник газета "Хюрриет".

На борту самолета находились 164 пассажира, в том числе три ребенка. Самолет благополучно приземлился в Стамбуле в 12.00 (12.00 по мск).

Пассажиров перевезут в Москву другим рейсом.

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Тэги: ТУРЦИЯ, САМОЛЕТ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]