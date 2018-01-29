Направлявшийся в Москву самолет Turkish Airlines вернулся в Стамбул из-за снижения давления в салоне

Самолет, следовавший из Стамбула в Москву, вернулся в аэропорт имени Ататюрка из-за резко снизившегося в салоне давления, сообщает в понедельник газета "Хюрриет".

На борту самолета находились 164 пассажира, в том числе три ребенка. Самолет благополучно приземлился в Стамбуле в 12.00 (12.00 по мск).

Пассажиров перевезут в Москву другим рейсом.