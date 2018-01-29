Армения сохраняет военный баланс в регионе - глава МИД

Армения делает все для сохранения военного баланса в регионе, заявил глава МИД республики Эдвард Налбандян.

"Армения делает все для сохранения баланса, включая использование союзнических отношений и закупки вооружение по более низким ценам", - сказал Э.Налбандян на пресс-конференции в понедельник.

"Конечно, Россия играет важную роль в сохранении стабильности не только как сопредседатель Минской группы ОБСЕ, но и как важный региональный игрок", - отметил глава МИД Армении.