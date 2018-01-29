Один человек погиб, еще один ранен в результате перестрелки в Киеве

В результате стрельбы в Киеве на улице Лагерная возле станции метро "Берестейская" один человек умер, еще один получил огнестрельные ранения, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает в понедельник одел коммуникации полиции города Киева на странице в соцсети Фейсбук, информация об огнестрельном ранении мужчины на ул.Лагерная в Шевченковском районе столицы поступила на линию 102 в 12:12.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" очевидцы происшествия, на трамвайной остановке ст.м. "Берестейская" произошла перестрелка, было слышно около семи выстрелов, на место приехали два экипажа патрульной полиции.