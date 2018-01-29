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СНГ 29.01.2018 15:05

Один человек погиб, еще один ранен в результате перестрелки в Киеве

В результате стрельбы в Киеве на улице Лагерная возле станции метро "Берестейская" один человек умер, еще один получил огнестрельные ранения, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает в понедельник одел коммуникации полиции города Киева на странице в соцсети Фейсбук, информация об огнестрельном ранении мужчины на ул.Лагерная в Шевченковском районе столицы поступила на линию 102 в 12:12.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" очевидцы происшествия, на трамвайной остановке ст.м. "Берестейская" произошла перестрелка, было слышно около семи выстрелов, на место приехали два экипажа патрульной полиции.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, КИЕВ, ПЕРЕСТРЕЛКА, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]