В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев

В Азербайджане планируют разработать и принять четвертую Госпрограмму социально-экономического развития регионов, заявил президент Ильхам Алиев.

«Третья государственная программа развития регионов завершается в текущем году. Поэтому будет разработана четвертая госпрограмма", - сказал И.Алиев на конференции, посвященной итогам реализации третьей «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018гг».

По словам И.Алиева, реализованные госпрограммы создали благоприятные условия для развития регионов.

Президент подчеркнул важность продолжения в регионах работ по газификации, обеспечению электроэнергией, питьевой водой и канализационной системой.

Глава государства добавил, что проводимые в стране реформы высоко оцениваются международным сообществом. «В Азербайджане обеспечена стабильность, основанная на единстве народа и правительства», - сказал И.Алиев.

Ф.Исазаде