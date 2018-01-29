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29.01.2018 15:10

В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев

В Азербайджане планируют разработать и принять четвертую Госпрограмму социально-экономического развития регионов, заявил президент Ильхам Алиев.

«Третья государственная программа развития регионов завершается в текущем году. Поэтому будет разработана четвертая госпрограмма", - сказал И.Алиев на конференции, посвященной итогам реализации третьей «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018гг».

По словам И.Алиева, реализованные госпрограммы создали благоприятные условия для развития регионов.

Президент подчеркнул важность продолжения в регионах работ по газификации, обеспечению электроэнергией, питьевой водой и канализационной системой.

Глава государства добавил, что проводимые в стране реформы высоко оцениваются международным сообществом. «В Азербайджане обеспечена стабильность, основанная на единстве народа и правительства», - сказал И.Алиев.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОСПРОГРАММА, РЕАЛИЗАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]