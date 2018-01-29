В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев

В Азербайджане планируют разработать и принять четвертую Госпрограмму социально-экономического развития регионов, заявил президент Ильхам Алиев.
«Третья государственная программа развития регионов завершается в текущем году. Поэтому будет разработана четвертая госпрограмма", - сказал И.Алиев на конференции, посвященной итогам реализации третьей «Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018гг».
По словам И.Алиева, реализованные госпрограммы создали благоприятные условия для развития регионов.
Президент подчеркнул важность продолжения в регионах работ по газификации, обеспечению электроэнергией, питьевой водой и канализационной системой.
Глава государства добавил, что проводимые в стране реформы высоко оцениваются международным сообществом. «В Азербайджане обеспечена стабильность, основанная на единстве народа и правительства», - сказал И.Алиев.
Ф.Исазаде
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