США не рассматривают возможность вывода войск из Манбиджа на севере Сирии

Вашингтон не рассматривает возможность вывода войск из сирийского Манбиджа, контролируемого сирийскими Отрядами народной самообороны (YPG), цитирует в понедельник телеканал Си-Эн-Эн главу Центрального командования ВС США генерала Джозефа Вотела.
"Генерал Джозеф Вотел, глава Центрального командования ВС США, заявил, что "мы не рассматриваем" вывод американских войск из Манбиджа", - передает канал.
Манбидж находится примерно в 40 км от расположенного на турецко-сирийской границе города Джераблус.
Турция начала операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии более чем неделю назад. Целью операции является нейтрализация и ликвидация военизированных формирований курдов, которые Анкара считает террористическими. В конце прошлой недели в СМИ появились сообщения, согласно которым в Анкаре не исключают, что в зону проведения операции может быть включен Манбидж.
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