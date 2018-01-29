США не рассматривают возможность вывода войск из Манбиджа на севере Сирии

Вашингтон не рассматривает возможность вывода войск из сирийского Манбиджа, контролируемого сирийскими Отрядами народной самообороны (YPG), цитирует в понедельник телеканал Си-Эн-Эн главу Центрального командования ВС США генерала Джозефа Вотела.

"Генерал Джозеф Вотел, глава Центрального командования ВС США, заявил, что "мы не рассматриваем" вывод американских войск из Манбиджа", - передает канал.

Манбидж находится примерно в 40 км от расположенного на турецко-сирийской границе города Джераблус.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" на севере Сирии более чем неделю назад. Целью операции является нейтрализация и ликвидация военизированных формирований курдов, которые Анкара считает террористическими. В конце прошлой недели в СМИ появились сообщения, согласно которым в Анкаре не исключают, что в зону проведения операции может быть включен Манбидж.