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Регион 29.01.2018 15:34

В Турции более 300 человек задержали за критику операции в Африне в соцсетях

В Турции задержали за "пропаганду терроризма" 311 человек, критиковавших в социальных сетях операцию войск страны в сирийском Африне, сообщает газета "Дейли сабах" со ссылкой на МВД Турции.

Все задержания были проведены в период с 22 по 29 января.

МВД Турции также сообщило об обнаружении 28 членов террористической группировки "Исламское государство" в течение этой недели. Среди них правоохранительные органы задержали 21 боевика, еще шесть террористов сдались сами, один ликвидирован при задержании.

Кроме того, одного из задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.

В настоящее время турецкая армия проводит операцию "Оливковая ветвь" против курдских ополченцев и террористов из ИГ в районе Африна на севере Сирии.

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Тэги: ТУРЦИЯ, АФРИН, СОЦСЕТИ, ЗАДЕРЖАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]