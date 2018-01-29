В Турции более 300 человек задержали за критику операции в Африне в соцсетях

В Турции задержали за "пропаганду терроризма" 311 человек, критиковавших в социальных сетях операцию войск страны в сирийском Африне, сообщает газета "Дейли сабах" со ссылкой на МВД Турции.
Все задержания были проведены в период с 22 по 29 января.
МВД Турции также сообщило об обнаружении 28 членов террористической группировки "Исламское государство" в течение этой недели. Среди них правоохранительные органы задержали 21 боевика, еще шесть террористов сдались сами, один ликвидирован при задержании.
Кроме того, одного из задержанных боевиков подозревают в подготовке теракта.
В настоящее время турецкая армия проводит операцию "Оливковая ветвь" против курдских ополченцев и террористов из ИГ в районе Африна на севере Сирии.
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