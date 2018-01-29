Женщины-партнеры юрфирм в Лондоне зарабатывают на четверть меньше мужчин

Размер вознаграждения за труд женщин-партнеров юридических фирм в Лондоне в среднем на 24,7% меньше аналогичных выплат мужчинам, занимающим такие же должности, свидетельствуют данные исследования, выполненного по заказу рекрутинговой фирмы Major, Lindsey & Africa.

Как пишет Financial Times, юрфирмы в среднем платят партнерам женского пола 502 тыс. 841 фунт стерлингов ($707,3 тыс.) в год, мужчинам - 667 тыс. 521 фунт.

При этом в наиболее престижных фирмах лондонского Сити годовое вознаграждение партнера может превышать 1 млн фунтов, но разница в оплате труда женщин и мужчин сохраняется.

Согласно данным исследования, партнеры-мужчины приносят своим компаниям больше выручки от новых клиентов - в среднем 2 млн фунтов в год, женщины - 1,8 млн фунтов в год. Однако авторы исследования полагают, что этой разницы недостаточно, чтобы объяснить существующий разрыв в оплате труда.

В ходе анализа собранных данных эксперты Major, Lindsey & Africa выяснили, что женщины обычно концентрируются в нижней части диапазона оплаты труда: меньше 250 тыс. фунтов в год зарабатывают 34% респондентов-женщин и лишь 15% мужчин. В диапазоне от 500 тыс. до 999 тыс. в год наблюдается кардинально противоположная ситуация: о таком вознаграждении сообщили 11% опрошенных женщин и 28% мужчин. Равенство по доле участия наблюдается лишь в самой верхней части шкалы вознаграждения: по 2% женщин и мужчин зарабатывают в юрфирмах от 2 млн до 2,99 млн фунтов в год.

Специалисты Major, Lindsey & Africa опросили 180 партнеров британских и американских юрфирм с офисами в Лондоне.

По данным Управления по регулированию деятельности солиситоров Великобритании, 47% юристов в стране - женщины, однако среди партнеров крупных юрфирм доля женщин заметно ниже - 27%.