В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные пострадали 8 человек – МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.
В зафиксированных ДТП пострадали также восемь человек.
За минувшие выходные на территории республики было зафиксировано 164 преступлений, 36 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».
По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 55 человек.
Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 25 человек, находящиеся в розыске.
Кроме этого, зафиксировано 20 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и три – с незаконным хранением оружия.
Ф.Исазаде
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