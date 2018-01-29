В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные пострадали 8 человек – МВД

Один человек погиб в результате произошедших за минувшие выходные на территории Азербайджана пяти дорожно-транспортных происшествий, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в МВД республики.

В зафиксированных ДТП пострадали также восемь человек.

За минувшие выходные на территории республики было зафиксировано 164 преступлений, 36 из которых удалось раскрыть по «горячим следам».

По подозрению в совершении преступлений органы правопорядка задержали 55 человек.

Наряду с этим, были задержаны и переданы в следственные органы 25 человек, находящиеся в розыске.

Кроме этого, зафиксировано 20 фактов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и три – с незаконным хранением оружия.

Ф.Исазаде