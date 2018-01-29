Два человека получили травмы при взрыве на заводе в Черногории

Власти Черногории сообщили о двух получивших травмы при взрыве на заводе по производству оружия и боеприпасов в городе Мойковац на северо-востоке страны, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Сотрудники завода получили серьезные ожоги, их госпитализировали.

Причины взрыва уточняются.