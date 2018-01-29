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Дальнее зарубежье 29.01.2018 15:52

Два человека получили травмы при взрыве на заводе в Черногории

Власти Черногории сообщили о двух получивших травмы при взрыве на заводе по производству оружия и боеприпасов в городе Мойковац на северо-востоке страны, передает в понедельник агентство "Ассошиэйтед Пресс".

Сотрудники завода получили серьезные ожоги, их госпитализировали.

Причины взрыва уточняются.

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Тэги: ЧЕРНОГОРИЯ, ЗАВОД, ВЗРЫВ, ПОСТРАДАВШИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]