В Нидерландах зафиксировали кибератаки на банки

Хакеры атаковали нидерландский банк Rabobank, передает в понедельник интернет-издание "Дач-ньюз".

Банк сообщает, что часть его сервисов недоступна из-за DDoS-атаки.

На выходных хакерским атакам подверглись крупнейшие банки Нидерландов: ABN Amro и ING. В понедельник эти два банка восстановили работу своих сервисов.