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Дальнее зарубежье 29.01.2018 16:28

Евросоюз готов к ответным шагам на возможные ограничительные торговые меры США

Евросоюз готов к ответным мерам в случае использования США инструмента торговых санкций в отношении ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.

"Европейский союз готов реагировать адекватным образом и быстро, если наш экспорт столкнется с ограничительными торговыми мерами, которые могут применить США", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.

Он отвечал на вопрос о высказываниях президента США Дональда Трампа о том, что ЕС якобы применяет в отношении Соединенных Штатов нелояльную торговую политику.

"Речь не идет о том, чтобы либо выигрывать, либо проигрывать. Мы в Европейском союзе убеждены, что торговля должна быть механизмом, позволяющим выигрывать всем", - отметил М.Схинас.

"Мы также считаем, что торговый обмен должен быть открытым, лояльным, но он, кроме того, должен опираться на правила", - объяснил позицию ЕС представитель Еврокомиссии, отказавшись объяснять, какими могут быть ответные меры ЕС.

Другой представитель ЕК Даниэль Росарио в ответ на вопрос о судьбе переговоров с США о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) напомнил слова из доклада председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в сентябре 2017 года, в котором тот отметил, что "переговоры о TTIP официально остановлены, и необходимо посмотреть, есть ли теперь одинаковый уровень устремлений (к такому соглашению - ИФ) и достаточная база для возможного рассмотрения возврата к переговорам".

Д.Росарио также сослался на заявление Ж.-К.Юнкера во время прошлогоднего визита Д.Трампа в Брюссель о том, что ЕС готов работать вместе с США над трансатлантическими приоритетами.

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Тэги: ЕС, США, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]