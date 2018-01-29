Евросоюз готов к ответным шагам на возможные ограничительные торговые меры США

Евросоюз готов к ответным мерам в случае использования США инструмента торговых санкций в отношении ЕС, заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас.
"Европейский союз готов реагировать адекватным образом и быстро, если наш экспорт столкнется с ограничительными торговыми мерами, которые могут применить США", - сказал пресс-секретарь в понедельник на брифинге в Брюсселе.
Он отвечал на вопрос о высказываниях президента США Дональда Трампа о том, что ЕС якобы применяет в отношении Соединенных Штатов нелояльную торговую политику.
"Речь не идет о том, чтобы либо выигрывать, либо проигрывать. Мы в Европейском союзе убеждены, что торговля должна быть механизмом, позволяющим выигрывать всем", - отметил М.Схинас.
"Мы также считаем, что торговый обмен должен быть открытым, лояльным, но он, кроме того, должен опираться на правила", - объяснил позицию ЕС представитель Еврокомиссии, отказавшись объяснять, какими могут быть ответные меры ЕС.
Другой представитель ЕК Даниэль Росарио в ответ на вопрос о судьбе переговоров с США о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) напомнил слова из доклада председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в сентябре 2017 года, в котором тот отметил, что "переговоры о TTIP официально остановлены, и необходимо посмотреть, есть ли теперь одинаковый уровень устремлений (к такому соглашению - ИФ) и достаточная база для возможного рассмотрения возврата к переговорам".
Д.Росарио также сослался на заявление Ж.-К.Юнкера во время прошлогоднего визита Д.Трампа в Брюссель о том, что ЕС готов работать вместе с США над трансатлантическими приоритетами.
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