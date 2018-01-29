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СНГ 29.01.2018 16:47

Член Еврокомиссии Хан во вторник встретиться с президентом Белоруссии

Член Еврокомиссии по европейской политике соседства и переговорам о расширении Йоханнес Хан во вторник, 30 января, в рамках визита в Белоруссию обсудит с президентом республики Александром Лукашенко задачи, согласованные на саммите "Восточного партнерства".

"Комиссар Хан встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко, премьер-министром Беларуси Андреем Кобяковым и министром иностранных дел Владимиром Макеем, чтобы обсудить конкретные задачи, согласованные на саммите "Восточного партнерства", и углубление отношений между ЕС и Беларусью. Это также будет отражено в новых Приоритетах партнерства между ЕС и Беларусью, которые будут определять дальнейшее сотрудничество в ближайшие годы", - говорится в сообщении представительства ЕС в Белоруссии.

Й.Хан в ходе визита в Белоруссию также встретится с представителями оппозиции, отмечается в документе.

"Мой визит будет сосредоточен на отношениях между ЕС и Беларусью, правах человека, а также региональном сотрудничестве и совместно достигнутом прогрессе в реализации документа "20 конкретных задач к 2020 году", которые призваны обеспечить конкретные улучшения в повседневной жизни белорусских граждан", - приводятся в сообщении слова Й.Хана.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕС, ПРЕЗИДЕНТ, ЕВРОКОМИССАР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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