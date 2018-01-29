ЕС уважает выбор Чехии, переизбравшей Земана на посту президента - представитель

В Европейском союзе уважают мнение народа Чехии, переизбравшего президента Милоша Земана на второй срок, заявил в понедельник представитель Европейской комиссии Маргаритис Схинас.

"Нет, мы не обеспокоены, потому что это был избирательный процесс, в ходе которого чешский народ сделал свой выбор вновь утвердить действующего президента", - сказал М.Схинас на брифинге в Брюсселе, отвечая на просьбу прокомментировать переизбрание евроскептика М.Земана.