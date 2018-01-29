30 января в Российском информационно-культурном центре в Баку в рамках проекта «Великие битвы Великой Отечественной» состоится встреча с членами общественного объединения жителей блокадного Ленинграда, посвященная 74-ой годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
Начало – в 12:00 часов.
Телефоны для справок: 496-45-00, 496-48-00.
Электронная почта: [email protected]
Руководитель
Представительства Россотрудничества
в Азербайджанской Республике В.П. Денисов
Пресс-релиз
Президент Алиев отозвал послов и генеральных консулов Азербайджана из ряда стран
Глава Минобороны Азербайджана провел наблюдение за позициями ВС Армении в зоне карабахского фронта
Алиев и Хололей обсудили создание диалога по транспорту между Баку и Брюсселем
Курс манат/доллар на 30 января - 1,7001 манат/$1
Туркмения в 2017г увеличила добычу газа на 2%, президент требует повысить эффективность работы ТЭК
Нефть дешевеет на опасениях роста добычи в США, Brent опустилась ниже $70 за баррель
В Азербайджане пресечена незаконная отправка мигрантов в Европу
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные пострадали 8 человек – МВД
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2017г сократилось на 4%
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Порошенко запустил программу государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы
В Петербурге пара из Таджикистана заключила сделку с гражданкой Узбекистана о передаче новорожденного, все трое получили реальные сроки лишения свободы
Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об основных показателях гособоронзаказа Украины на 2018-2020 годы
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»