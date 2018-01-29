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Внешняя политика 29.01.2018 16:55

Алиев и Хололей обсудили создание диалога по транспорту между Баку и Брюсселем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей подчеркивают важность диалога в сфере транспорта между Баку и Евросоюзом, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев и Х.Хололей подчеркнули важность создания диалога в сфере транспорта между Баку и Евросоюзом, а также обменялись мнениями по углублению сотрудничества в этой сфере»,- отмечается в сообщении.

В ходе встречи было отмечено, что Евросоюз придает стратегическое значение сотрудничеству с Азербайджаном в сфере транспорта.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЛИЕВ, ЕС, ТРАНСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]