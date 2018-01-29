Алиев и Хололей обсудили создание диалога по транспорту между Баку и Брюсселем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и генеральный директор Еврокомиссии по транспорту и мобильности Хенрик Хололей подчеркивают важность диалога в сфере транспорта между Баку и Евросоюзом, сообщает сайт главы государства.

«И.Алиев и Х.Хололей подчеркнули важность создания диалога в сфере транспорта между Баку и Евросоюзом, а также обменялись мнениями по углублению сотрудничества в этой сфере»,- отмечается в сообщении.

В ходе встречи было отмечено, что Евросоюз придает стратегическое значение сотрудничеству с Азербайджаном в сфере транспорта.

Ф.Исазаде