Туркмения в 2017г увеличила добычу газа на 2%, президент требует повысить эффективность работы ТЭК

Туркмения в 2017 году увеличила добычу природного и попутного газа на 2% по сравнению с 2016 годом, экспорт - на 1,1%, сообщает Государственное информационное агентство страны.
С докладом об итогах работы в 2017 году предприятий ТЭК выступил вице-премьер по вопросам ТЭК Максат Бабаев в ходе заседания правительства.
В ходе доклада также отмечалось, что план по выпуску автомобильного бензина перевыполнен на 1,4%, дизельного топлива - на 0,3%, полипропилена - на 1,9%, смазочных масел - на 11,2%, сжиженного газа - на 8,2%. Объем инвестиций в отрасль в 2017 году вырос на 7% по сравнению с 2016 годом.
Строительство газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) на территории Туркмении ведется в соответствии с утвержденным графиком.
Заслушав доклад, Г.Бердымухамедов выразил неудовлетворение работой отраслевых ведомств, сообщает информагентство. Высказав по этому поводу ряд серьезных замечаний, глава государства потребовал от вице-премьера и руководителей нефтегазового комплекса принять кардинальные меры в целях повышения эффективности деятельности ТЭК.
Эти вопросы, сказал глава государства, будут вновь рассмотрены при подведении итогов первого квартала 2018 года и сделаны соответствующие выводы в отношении руководителей отраслевых ведомств.
По мнению президента, первоочередное внимание должно быть уделено увеличению объемов производства продукции, получаемой от переработки нефти и газа. Следует активизировать работу по привлечению в страну инвестиций. Под особым контролем нужно держать строительство газопровода ТАПИ и других энергомагистралей, отметил глава государства.
Акцентировав внимание вице-премьера на многочисленных возможностях, которые еще не реализованы в нефтегазовой отрасли, президент распорядился продолжить приватизацию государственного имущества, а также в корне изменить систему управления ТЭК за счет широкого внедрения международных стандартов, сообщает информагентство.
В целом все это призвано способствовать диверсификации отрасли, укреплению позиций Туркмении на мировых энергетических рынках, в том числе высокотехнологичной газохимической продукции, а также удовлетворить растущий внутренний спрос на энергоносители, цитирует главу государства информагентство.
По данным ежегодного статистического обзора мировой энергетики компании BP, Туркмения в 2016 году снизила добычу газа на 4% - до 66,8 млрд куб. м с 69,6 млрд куб. м в 2015 году.
Туркмения занимает четвертое место в мире по запасам газа.
Президент Алиев отозвал послов и генеральных консулов Азербайджана из ряда стран
Глава Минобороны Азербайджана провел наблюдение за позициями ВС Армении в зоне карабахского фронта
Алиев и Хололей обсудили создание диалога по транспорту между Баку и Брюсселем
В Азербайджане пресечена незаконная отправка мигрантов в Европу
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные пострадали 8 человек – МВД
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2017г сократилось на 4%
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Порошенко запустил программу государственного оборонного заказа на 2018-2020 годы
В Петербурге пара из Таджикистана заключила сделку с гражданкой Узбекистана о передаче новорожденного, все трое получили реальные сроки лишения свободы
Порошенко своим указом ввел в действие решение СНБО об основных показателях гособоронзаказа Украины на 2018-2020 годы
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Элитарной гимназии города Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»