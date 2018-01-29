Туркмения в 2017г увеличила добычу газа на 2%, президент требует повысить эффективность работы ТЭК

Туркмения в 2017 году увеличила добычу природного и попутного газа на 2% по сравнению с 2016 годом, экспорт - на 1,1%, сообщает Государственное информационное агентство страны.

С докладом об итогах работы в 2017 году предприятий ТЭК выступил вице-премьер по вопросам ТЭК Максат Бабаев в ходе заседания правительства.

В ходе доклада также отмечалось, что план по выпуску автомобильного бензина перевыполнен на 1,4%, дизельного топлива - на 0,3%, полипропилена - на 1,9%, смазочных масел - на 11,2%, сжиженного газа - на 8,2%. Объем инвестиций в отрасль в 2017 году вырос на 7% по сравнению с 2016 годом.

Строительство газопровода Туркмения-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) на территории Туркмении ведется в соответствии с утвержденным графиком.

Заслушав доклад, Г.Бердымухамедов выразил неудовлетворение работой отраслевых ведомств, сообщает информагентство. Высказав по этому поводу ряд серьезных замечаний, глава государства потребовал от вице-премьера и руководителей нефтегазового комплекса принять кардинальные меры в целях повышения эффективности деятельности ТЭК.

Эти вопросы, сказал глава государства, будут вновь рассмотрены при подведении итогов первого квартала 2018 года и сделаны соответствующие выводы в отношении руководителей отраслевых ведомств.

По мнению президента, первоочередное внимание должно быть уделено увеличению объемов производства продукции, получаемой от переработки нефти и газа. Следует активизировать работу по привлечению в страну инвестиций. Под особым контролем нужно держать строительство газопровода ТАПИ и других энергомагистралей, отметил глава государства.

Акцентировав внимание вице-премьера на многочисленных возможностях, которые еще не реализованы в нефтегазовой отрасли, президент распорядился продолжить приватизацию государственного имущества, а также в корне изменить систему управления ТЭК за счет широкого внедрения международных стандартов, сообщает информагентство.

В целом все это призвано способствовать диверсификации отрасли, укреплению позиций Туркмении на мировых энергетических рынках, в том числе высокотехнологичной газохимической продукции, а также удовлетворить растущий внутренний спрос на энергоносители, цитирует главу государства информагентство.

По данным ежегодного статистического обзора мировой энергетики компании BP, Туркмения в 2016 году снизила добычу газа на 4% - до 66,8 млрд куб. м с 69,6 млрд куб. м в 2015 году.

Туркмения занимает четвертое место в мире по запасам газа.