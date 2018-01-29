Путин во вторник примет участие в военно-практической конференции по итогам спецоперации в Сирии - Кремль

Президент РФ Владимир Путин во вторник посетит Национальный центр управления обороной Российской Федерации, где будет проходить военно-практическая конференция по итогам специальной операции в Сирии, сообщает в понедельник пресс-служба Кремля.

"Будут проанализированы эффективность системы вооружения в целом и особенности применения отдельных образцов техники и вооружения, деятельность предприятий ОПК, в том числе по эксплуатации, ремонту и сервисному обслуживанию. Результаты конференции будут учтены при дальнейшей реализации государственной программы вооружений", - говорится в сообщении.

В работе конференции примут участие руководители федеральных министерств и ведомств, руководящий состав Минобороны России, представители госкорпораций и предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые обсудят вопросы применения вооружения, военной и специальной техники в Сирийской Арабской Республике.