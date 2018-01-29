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Дальнее зарубежье 29.01.2018 17:28

Вооруженные грабители ворвались в дом главы британской криптовалютной компании и заставили перевести им биткоины

В британском городе Молсфорд четыре вооруженных преступника заставили биткоин-трейдера совершить перевод криптовалюты, сообщает в понедельник газета "Ивнинг стандард".

Издание отмечает, что это первый случай в Великобритании, когда при вооруженном ограблении была украдена криптовалюта.

Ограбление произошло в городе Молсфорд утром 22 января. Четверо мужчин в балаклавах ворвались в дом 30-летнего бывшего брокера Дэнни Астона, который сейчас возглавляет криптовалютную компанию.

Неизвестные направили на Д.Астона пистолет, связали его жену, а ребенка вывезли в коляске во двор.

После этого мужчину заставили перевести неназванную сумму в цифровой валюте.

Полиция сообщила, что в результате инцидента никто серьезно не пострадал, нападавшие еще не были задержаны.

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Тэги: БРИТАНИЯ, КРАЖА, БИТКОИН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]