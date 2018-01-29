Вооруженные грабители ворвались в дом главы британской криптовалютной компании и заставили перевести им биткоины

В британском городе Молсфорд четыре вооруженных преступника заставили биткоин-трейдера совершить перевод криптовалюты, сообщает в понедельник газета "Ивнинг стандард".
Издание отмечает, что это первый случай в Великобритании, когда при вооруженном ограблении была украдена криптовалюта.
Ограбление произошло в городе Молсфорд утром 22 января. Четверо мужчин в балаклавах ворвались в дом 30-летнего бывшего брокера Дэнни Астона, который сейчас возглавляет криптовалютную компанию.
Неизвестные направили на Д.Астона пистолет, связали его жену, а ребенка вывезли в коляске во двор.
После этого мужчину заставили перевести неназванную сумму в цифровой валюте.
Полиция сообщила, что в результате инцидента никто серьезно не пострадал, нападавшие еще не были задержаны.
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