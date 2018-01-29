Власти ФРГ осудили тесты автокомпаний с выхлопными газами на людях и обезьянах

Канцлер ФРГ Ангела Меркель решительно осудила исследования, во время которых оценивалось воздействие дизельных выхлопов на животных, сообщает Deutsche Welle.
"Этим тестам, проведенным на обезьянах и даже на людях, нет никакого оправдания с этической точки зрения", - заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Он назвал "абсолютно понятным" возмущение многих людей в связи с сообщениями о подобных опытах. Наблюдательные советы автомобильных компаний, по заказу которых эти исследования проводились, должны пояснить их цели, добавил Ш.Зайберт.
Автопроизводители должны были сокращать выбросы выхлопных газов и соблюдать нормы о предельно допустимых показателях, а не доказывать, что продукты сгорания якобы безвредны, подчеркнул он.
Министр транспорта ФРГ Кристиан Шмидт также резко раскритиковал проведение тестов на людях и обезьянах. Подобные испытания организуются не с научными целями, а исключительно ради воздействия на общественное мнение. Автокомпании должны незамедлительно и подробно изложить свою позицию по этому вопросу, говорится в заявлении Минтранса.
Представитель министерства охраны окружающей среды указал на то, что токсичность выхлопных газов научно доказана, тем возмутительнее тот факт, что автоконцерны пытались опровергнуть эти данные.
В свою очередь представитель министерства здравоохранения подчеркнула, что существуют "строгие критерии" для проведения испытаний на животных и людях, и они разрешены только в сфере медикаментов и медицинских продуктов.
Ранее в понедельник газеты Suddeutsche Zeitung и Stuttgarter Zeitung сообщили о том, что германские компании Volkswagen, Daimler и BMW финансировали тесты на людях, проводившиеся Европейским исследовательским объединением по защите окружающей среды и здоровья в транспортном секторе (EUGT). Во время этих экспериментов здоровые люди с их согласия подвергались непродолжительному воздействию диоксида азота, являющегося одной из токсичных составляющих выхлопных газов дизельных двигателей. В Университетской клинике Ахена были обследованы 25 человек после того, как они на протяжении нескольких часов вдыхали в различных концентрациях ядовитый газ NO2.
Несколько дней назад стало известно о подобных тестах, проводившихся на обезьянах. Опыты проводились с целью доказать, что выхлопы современных дизельных автомобилей менее токсичны благодаря новым системам очистки.
Daimler и BMW заявили, что непричастны к проведению экспериментов над обезьянами.
VW признал такие тесты ошибкой. "Мы убеждены, что выбранные тогда научные методы неправильны. Было бы лучше с самого начала отказаться от таких опытов", - говорится в сообщении компании.
Президент Азербайджана утвердил межправительственные документы с Туркменистаном, Турцией и Венгрией
Президент Алиев отозвал послов и генеральных консулов Азербайджана из ряда стран
Глава Минобороны Азербайджана провел наблюдение за позициями ВС Армении в зоне карабахского фронта
Курс манат/доллар на 30 января - 1,7001 манат/$1
Туркмения в 2017г увеличила добычу газа на 2%, президент требует повысить эффективность работы ТЭК
Нефть дешевеет на опасениях роста добычи в США, Brent опустилась ниже $70 за баррель
В Азербайджане пресечена незаконная отправка мигрантов в Европу
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие выходные пострадали 8 человек – МВД
Число граждан Азербайджана, выехавших за рубеж, в 2017г сократилось на 4%
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Президент Алиев принимает участие в конференции, посвященной развитию регионов Азербайджана
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
Очередной тур Х республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе прошел в Элитарной гимназии города Баку
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»