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Дальнее зарубежье 29.01.2018 18:03

Страны ОБСЕ должны принять определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти Холокоста - глава ЕЕК

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор призывает членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принять определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти Холокоста, сообщает пресс-служба ЕЕК.

"Необходимо принятие ОБСЕ рабочего определения антисемитизма, внесение поправок в национальное законодательство на основе принятого определения и корректировка государственных правоприменительных мер в соответствии с общим определением", - сказал В.Кантор, выступая перед членами ОБСЕ на международной конференции об ответственности стран, организаций и отдельных лиц в борьбе против антисемитизма.

По его словам, такие действия необходимы для того, чтобы евреи в Европе чувствовали себя в безопасности.

"Антисемитизм не является исключительно еврейской проблемой, он касается всех европейских граждан. Экстремистские идеологии начинаются с гонения на евреев, однако фактически это вызов для всего общества в целом. Нам необходимо быстро действовать, а не ждать новой катастрофы", - подчеркнул президент ЕЕК.

Определение антисемитизма, сформулированное Международным альянсом памяти Холокоста (МАПХ), уже официально принято Великобританией, Германией, Румынией, Болгарией и Австрией.

Конференция об ответственности стран, организаций и отдельных лиц в борьбе против антисемитизма, которая состоялась в Риме в понедельник, была приурочена к 80-летней годовщине принятия законов о расах в Италии в 1938 году, в преддверии перехода к Италии председательства в МАПХ.

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Тэги: ЕВРОПА, ХОЛОКОСТ, ЕЕК, ПРИЗЫВ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]