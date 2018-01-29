Страны ОБСЕ должны принять определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти Холокоста - глава ЕЕК

Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор призывает членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) принять определение антисемитизма, разработанное Международным альянсом памяти Холокоста, сообщает пресс-служба ЕЕК.

"Необходимо принятие ОБСЕ рабочего определения антисемитизма, внесение поправок в национальное законодательство на основе принятого определения и корректировка государственных правоприменительных мер в соответствии с общим определением", - сказал В.Кантор, выступая перед членами ОБСЕ на международной конференции об ответственности стран, организаций и отдельных лиц в борьбе против антисемитизма.

По его словам, такие действия необходимы для того, чтобы евреи в Европе чувствовали себя в безопасности.

"Антисемитизм не является исключительно еврейской проблемой, он касается всех европейских граждан. Экстремистские идеологии начинаются с гонения на евреев, однако фактически это вызов для всего общества в целом. Нам необходимо быстро действовать, а не ждать новой катастрофы", - подчеркнул президент ЕЕК.

Определение антисемитизма, сформулированное Международным альянсом памяти Холокоста (МАПХ), уже официально принято Великобританией, Германией, Румынией, Болгарией и Австрией.

Конференция об ответственности стран, организаций и отдельных лиц в борьбе против антисемитизма, которая состоялась в Риме в понедельник, была приурочена к 80-летней годовщине принятия законов о расах в Италии в 1938 году, в преддверии перехода к Италии председательства в МАПХ.