В Азербайджане пресечена незаконная отправка мигрантов в Европу

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана пресекла использование территории страны для незаконной переправки мигрантов в Европу, сообщает пресс-служба ГМС.
В сообщении ведомства отмечается, что в результате проведенных мероприятий против незаконной миграции были задержаны 10 граждан Турции, семь – Пакистана, четыре – Индии, и один – Туркменистана за нелегальное пребывание в стране.
«Некто Кенан Дурмуш трудоустроил девять иностранных граждан (Турции – ИФ) в компании «INSMARK» и организовал их временное проживание в Азербайджане. Затем, К.Дурмуш различными путями пытался получить для этих иностранцев визы в страны Европы»,- говорится в сообщении.
ГМС отмечает, что в результате проведенных проверок сотрудниками ведомства, было выявлено, что иностранцы на самом деле не работают в компании «INSMARK».
В связи с выявленными фактами, разрешение на работу и проживание в Азербайджане вышеуказанных лиц было аннулировано.
«Иностранцы, которым была обещана К.Дурмушом отправка в страны Европы, прятались по различным адресам, пытаясь остаться на территории Азербайджана. В результате проведенных мероприятий все они были задержаны», - отмечается в сообщении.
ГМС отмечает, что остальные иностранцы: семь – Пакистана, четыре – Индии, и по одному – Туркменистана и Турции нарушили правила проживания в Азербайджане.
Ф.Исазаде
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