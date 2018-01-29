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Происшествия 29.01.2018 17:39

В Азербайджане пресечена незаконная отправка мигрантов в Европу

Государственная миграционная служба (ГМС) Азербайджана пресекла использование территории страны для незаконной переправки мигрантов в Европу, сообщает пресс-служба ГМС.

В сообщении ведомства отмечается, что в результате проведенных мероприятий против незаконной миграции были задержаны 10 граждан Турции, семь – Пакистана, четыре – Индии, и один – Туркменистана за нелегальное пребывание в стране.

«Некто Кенан Дурмуш трудоустроил девять иностранных граждан (Турции – ИФ) в компании «INSMARK» и организовал их временное проживание в Азербайджане. Затем, К.Дурмуш различными путями пытался получить для этих иностранцев визы в страны Европы»,- говорится в сообщении.

ГМС отмечает, что в результате проведенных проверок сотрудниками ведомства, было выявлено, что иностранцы на самом деле не работают в компании «INSMARK».

В связи с выявленными фактами, разрешение на работу и проживание в Азербайджане вышеуказанных лиц было аннулировано.

«Иностранцы, которым была обещана К.Дурмушом отправка в страны Европы, прятались по различным адресам, пытаясь остаться на территории Азербайджана. В результате проведенных мероприятий все они были задержаны», - отмечается в сообщении.

ГМС отмечает, что остальные иностранцы: семь – Пакистана, четыре – Индии, и по одному – Туркменистана и Турции нарушили правила проживания в Азербайджане.

Ф.Исазаде

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Тэги: МИГРАЦИЯ, БОРЬБА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]