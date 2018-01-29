Глава Минобороны Азербайджана провел наблюдение за позициями ВС Армении в зоне карабахского фронта

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов провел в понедельник наблюдение за передовыми позициями ВС Армении в прифронтовой зоне.

«Находящийся в подразделениях на передней линии фронта, З.Гасанов наблюдал за передовыми позициями противника»,- говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

Оборонное ведомство отмечает, что несущий боевое дежурство личный состав, доложил министру оперативную обстановку на линии фронта.

«З.Гасанов высоко оценил боеспособность и морально-психологическую подготовку военнослужащих. Министр выразил уверенность в том, что личный состав ВС на высоком уровне выполнит задачи, поставленные перед азербайджанской армией президентом, верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым»,- отмечается в сообщении.

Глава Минобороны также принял участие в церемонии открытия одного из новых подразделений в прифронтовой зоне.

«З.Гасанов ознакомился с созданными здесь условиями, провел беседу с личным составом»,- отмечает оборонное ведомство.

Ф.Исазаде