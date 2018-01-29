Президент Алиев отозвал послов и генеральных консулов Азербайджана из ряда стран

Президент Ильхам Алиев отозвал послов Азербайджана в Индии, Иордании, Катаре и Саудовской Аравии сообщает сайт главы государства.

В частности, И.Алиев отозвал посла в Индии (по совместительству в Шри-Ланке, Мальдивах, Непале, Бангладеш, Бутане) Ибрагима Гаджиева, Иордании - Сабира Агабекова, Катаре – Тофика Абдуллаева и Саудовской Аравии (по совместительству в Омане, Йемене, Бахрейне и ОИС) Расима Рзаева.

Кроме того, глава государства также отозвал генеральных консулов Азербайджанаи в Батуми (Грузия) и Дубае (ОАЭ) Рашада Исмаилова и Парвиза Исмаилзаде.

Ф.Исазаде