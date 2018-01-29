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Внешняя политика 29.01.2018 18:42

Президент Алиев отозвал послов и генеральных консулов Азербайджана из ряда стран

Президент Ильхам Алиев отозвал послов Азербайджана в Индии, Иордании, Катаре и Саудовской Аравии сообщает сайт главы государства.

В частности, И.Алиев отозвал посла в Индии (по совместительству в Шри-Ланке, Мальдивах, Непале, Бангладеш, Бутане) Ибрагима Гаджиева, Иордании - Сабира Агабекова, Катаре – Тофика Абдуллаева и Саудовской Аравии (по совместительству в Омане, Йемене, Бахрейне и ОИС) Расима Рзаева.

Кроме того, глава государства также отозвал генеральных консулов Азербайджанаи в Батуми (Грузия) и Дубае (ОАЭ) Рашада Исмаилова и Парвиза Исмаилзаде.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]