Президент Азербайджана утвердил межправительственные документы с Туркменистаном, Турцией и Венгрией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в понедельник межправительственную декларацию о стратегическом партнерстве с Туркменистаном, сообщает сайт главы государства.
Президент также утвердил соглашения о сотрудничестве в сфере морской торговле и гражданской обороны, упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также соглашение о карантине рослин.
Кроме того, И.Алиев утвердил межправительственный протокол с Турцией в сфере навигации, гидрографии и океанографии.
Также утверждена рабочая программа на 2018-2020 гг. между Минобразования Азербайджана и министерством по человеческим ресурсам Венгрии.
Ф.Исазаде
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