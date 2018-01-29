Президент Азербайджана утвердил межправительственные документы с Туркменистаном, Турцией и Венгрией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил в понедельник межправительственную декларацию о стратегическом партнерстве с Туркменистаном, сообщает сайт главы государства.

Президент также утвердил соглашения о сотрудничестве в сфере морской торговле и гражданской обороны, упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также соглашение о карантине рослин.

Кроме того, И.Алиев утвердил межправительственный протокол с Турцией в сфере навигации, гидрографии и океанографии.

Также утверждена рабочая программа на 2018-2020 гг. между Минобразования Азербайджана и министерством по человеческим ресурсам Венгрии.

Ф.Исазаде