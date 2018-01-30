В Швеции предъявили обвинения гражданину Узбекистана в совершении теракта в 2017 году в Стокгольме

Шведская прокуратура во вторник официально предъявила обвинения гражданину Узбекистана Рахмату Акилову, совершившему преднамеренный наезд на толпу в Стокгольме в апреле прошлого года, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
Р.Акилов - единственный фигурант этого дела. Во время допросов он признал свою вину.
Ему предъявлены обвинения по ряду пунктов, в том числе в терроризме.
Стражи порядка задержали Р.Акилова 7 апреля 2017 года спустя несколько часов после того, как он на угнанном грузовом автомобиле совершил наезд на пешеходов. В результате атаки пять человек погибли, еще 14 получили ранения.
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