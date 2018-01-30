Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1029 RUR   0.0302 GBR   2.3871 TRY   0.4476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.56 Brent   69.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 1 Фев -1° 2 Фев

Дальнее зарубежье 30.01.2018 16:03

В Швеции предъявили обвинения гражданину Узбекистана в совершении теракта в 2017 году в Стокгольме

Шведская прокуратура во вторник официально предъявила обвинения гражданину Узбекистана Рахмату Акилову, совершившему преднамеренный наезд на толпу в Стокгольме в апреле прошлого года, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

Р.Акилов - единственный фигурант этого дела. Во время допросов он признал свою вину.

Ему предъявлены обвинения по ряду пунктов, в том числе в терроризме.

Стражи порядка задержали Р.Акилова 7 апреля 2017 года спустя несколько часов после того, как он на угнанном грузовом автомобиле совершил наезд на пешеходов. В результате атаки пять человек погибли, еще 14 получили ранения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ШВЕЦИЯ, ТЕРАКТ, ОБВИНЕНИЯ


Похожие новости


Гражданин Узбекистана Акилов признал вину за теракт в Стокгольме Столтенберг соболезнует Швеции в связи с терактом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]