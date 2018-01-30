Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.1029 RUR   0.0302 GBR   2.3871 TRY   0.4476

Цена на нефть

    $/bbl WTI   65.56 Brent   69.46

Погода в Баку

  ночь день Сегодня -1° Завтра 1 Фев -1° 2 Фев

Регион 30.01.2018 16:14

Вспышка кори зафиксирована в Грузии

С начала года в Грузии лабораторно зафиксировано уже 102 случая инфицирования вирусом кори, сообщил руководитель Национальный центр контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе на брифинге во вторник.

По его словам, наибольшее число инфицированных этим вирусом зафиксировано в Аджарии, где диагностировано это заболевание у 86 лиц, и существует опасность его распространения в масштабах страны.

"Среди заболевших - от новорожденных до людей пожилого возраста, которые своевременно не прошли соответствующую вакцинацию, являющуюся единственным путем превенции этого вируса", - сказал А.Гамкрелидзе.

При этом руководитель центра подчеркнул, что вакцинация бесплатна и призвал всех, которые не прошли ее, в том числе коллег-врачей, срочно сделать прививки, чтобы свести к минимуму это острое инфекционное заболевание с высоким уровнем восприимчивости.

Последний раз широкомасштабная эпидемия кори была зафиксирована в Грузии в 2013-2015 годах, когда этим вирусом заболело более 11 тысяч человек, в основном дети и подростки, и было зафиксировано 4 летальных исхода.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГРУЗИЯ, КОРЬ, ВСПЫШКА

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]