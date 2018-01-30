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Дальнее зарубежье 30.01.2018 16:30

Силы безопасности Израиля задержали более 50 палестинцев в ходе рейдов - СМИ

Израильская армия задержала несколько десятков палестинцев в ходе ночных рейдов на территории Западного берега реки Иордан, а также в пригороде Иерусалима, передает во вторник палестинское агентство ВАФА.

По данным агентства, среди них 20 человек были задержаны в разных районах Западного берега реки Иордан. Некоторые из них являлись выходцами Рамаллы, Вифлеема, Наблуса и ряда других палестинских населенных пунктов.

Еще 33 человека были задержаны в районе Иссавия в Восточном Иерусалиме. Большинству из них от 15 до 17 лет.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНЦЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]