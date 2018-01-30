Силы безопасности Израиля задержали более 50 палестинцев в ходе рейдов - СМИ

Израильская армия задержала несколько десятков палестинцев в ходе ночных рейдов на территории Западного берега реки Иордан, а также в пригороде Иерусалима, передает во вторник палестинское агентство ВАФА.

По данным агентства, среди них 20 человек были задержаны в разных районах Западного берега реки Иордан. Некоторые из них являлись выходцами Рамаллы, Вифлеема, Наблуса и ряда других палестинских населенных пунктов.

Еще 33 человека были задержаны в районе Иссавия в Восточном Иерусалиме. Большинству из них от 15 до 17 лет.