Силы безопасности Израиля задержали более 50 палестинцев в ходе рейдов - СМИ

Израильская армия задержала несколько десятков палестинцев в ходе ночных рейдов на территории Западного берега реки Иордан, а также в пригороде Иерусалима, передает во вторник палестинское агентство ВАФА.
По данным агентства, среди них 20 человек были задержаны в разных районах Западного берега реки Иордан. Некоторые из них являлись выходцами Рамаллы, Вифлеема, Наблуса и ряда других палестинских населенных пунктов.
Еще 33 человека были задержаны в районе Иссавия в Восточном Иерусалиме. Большинству из них от 15 до 17 лет.
Министр труда и соцзащиты Турции совершит визит в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
Заявления главы МИД Армении полны фальши и лицемерия – МИД Азербайджана
Газпром может использовать следующие 10 млрд кубометров мощности ТАР для поставки газа в ЕС, считают в ЕК
Спад производства электроэнергии в Азербайджане привел к увеличению расхода топлива для его выработки
В Азербайджане в преддверии праздника Новруз ожидается подписание акта о помиловании
В Испании один из старейших в мире мужчин скончался на 114 году жизни
Новая горнолыжная трасса с красным уровнем сложности будет построена в Шахдаге
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку поздравили с юбилеем генерал-полковника Тофика Агагусейнова
В Баку состоялась встреча с блокадниками Ленинграда
Азербайджан может стать частью трансъевропейских сетей ЕС, Хенрик Хололей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»