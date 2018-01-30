Проект плана мероприятий по формированию условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах международной миротворческой деятельности ООН на период с 2018 по 2021 согласован, сообщает ОДКБ.

"Документ позволит во взаимодействии с ООН продолжить целенаправленную работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ в качестве одного из основных направлений принятой 14 октября 2016 года Стратегии коллективной безопасности ОДКБ", - сказано пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

"Дорожная карта" согласована на заседании Постоянного совета ОДКБ, в котором принял участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, представители Объединенного штаба организации.

"Одновременно Постоянный совет отметил необходимость продолжения работы по совершенствованию механизмов участия выделенных от ОДКБ сил и средств в миротворческой деятельности ООН", - говорится в пресс-релизе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.