Проект плана мероприятий по формированию условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах международной миротворческой деятельности ООН на период с 2018 по 2021 согласован, сообщает ОДКБ.
"Документ позволит во взаимодействии с ООН продолжить целенаправленную работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ в качестве одного из основных направлений принятой 14 октября 2016 года Стратегии коллективной безопасности ОДКБ", - сказано пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.
"Дорожная карта" согласована на заседании Постоянного совета ОДКБ, в котором принял участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, представители Объединенного штаба организации.
"Одновременно Постоянный совет отметил необходимость продолжения работы по совершенствованию механизмов участия выделенных от ОДКБ сил и средств в миротворческой деятельности ООН", - говорится в пресс-релизе.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.
Министр труда и соцзащиты Турции совершит визит в Азербайджан
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 120 раз - Минобороны Азербайджана
Заявления главы МИД Армении полны фальши и лицемерия – МИД Азербайджана
Газпром может использовать следующие 10 млрд кубометров мощности ТАР для поставки газа в ЕС, считают в ЕК
Спад производства электроэнергии в Азербайджане привел к увеличению расхода топлива для его выработки
В Азербайджане в преддверии праздника Новруз ожидается подписание акта о помиловании
В Испании один из старейших в мире мужчин скончался на 114 году жизни
Новая горнолыжная трасса с красным уровнем сложности будет построена в Шахдаге
Mеtanеt A вложила 15 млн манатов в строительство завода по производству извести в Газахском районе
В Азербайджане будет разработана новая программа развития регионов – президент Алиев
Инвестиции в экономику Азербайджана за последние 14 лет превысили $230 млрд – президент Алиев
Севиндж Алиева: В AccessBank-е возросло количество зарплатных проектов и корпоративных карт
Азербайджан и Россия будут возрождать институт городов-побратимов
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
В Баку поздравили с юбилеем генерал-полковника Тофика Агагусейнова
В Баку состоялась встреча с блокадниками Ленинграда
Азербайджан может стать частью трансъевропейских сетей ЕС, Хенрик Хололей
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»