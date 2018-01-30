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СНГ 30.01.2018 16:46

Согласована "дорожная карта" по использованию миротворческого потенциала ОДКБ в интересах ООН

Проект плана мероприятий по формированию условий для использования миротворческого потенциала ОДКБ в интересах международной миротворческой деятельности ООН на период с 2018 по 2021 согласован, сообщает ОДКБ.

"Документ позволит во взаимодействии с ООН продолжить целенаправленную работу по совершенствованию миротворческого потенциала ОДКБ в качестве одного из основных направлений принятой 14 октября 2016 года Стратегии коллективной безопасности ОДКБ", - сказано пресс-релизе, поступившем в "Интерфакс-АВН" во вторник.

"Дорожная карта" согласована на заседании Постоянного совета ОДКБ, в котором принял участие заместитель генерального секретаря ОДКБ Валерий Семериков, представители Объединенного штаба организации.

"Одновременно Постоянный совет отметил необходимость продолжения работы по совершенствованию механизмов участия выделенных от ОДКБ сил и средств в миротворческой деятельности ООН", - говорится в пресс-релизе.

В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан.

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Тэги: РОССИЯ, ОДКБ, ООН, МИРОТВОРЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]