Турция будет представлять интересы части сирийских оппозиционеров на Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи - турецкие СМИ

Представители сирийской оппозиции, отказавшиеся участвовать в Конгрессе национального диалоги Сирии в Сочи, попросили Турцию представлять их интересы на этой встрече, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в турецком МИД.
"Представители арабских, туркоманских и курдских племен Сирии, вылетевшие накануне ночью из Турции в Россию, в знак протеста против вывешенных в аэропорту Сочи только флагов сирийского режима отказались от участия в конгрессе", - отмечается в сообщении агентства.
По его данным, оппозиция "наделила Турцию правом представлять ее на форуме". При этом в сообщении не указывается, представители каких именно оппозиционных движений пошли на такой шаг.
Ранее сообщалось, что в президиум Конгресса национального диалога Сирии вошли более 10 человек, в том числе лидер "Московской платформы" оппозиции Кадри Джамиль, глава "Астанинской платформы" Ранда Кассис и другие.
"Президиум представляет все слои сирийского общества", - отметил председатель Конгресса, президент Торгово-промышленной палаты Дамаска Гасан Мухаммад Тауфик аль-Калиа.
Конгресс национального диалога Сирии стартовал в Сочи во вторник.
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