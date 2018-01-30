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Регион 30.01.2018 17:04

Турция будет представлять интересы части сирийских оппозиционеров на Конгрессе нацдиалога Сирии в Сочи - турецкие СМИ

Представители сирийской оппозиции, отказавшиеся участвовать в Конгрессе национального диалоги Сирии в Сочи, попросили Турцию представлять их интересы на этой встрече, сообщает во вторник агентство "Анадолу" со ссылкой на источники в турецком МИД.

"Представители арабских, туркоманских и курдских племен Сирии, вылетевшие накануне ночью из Турции в Россию, в знак протеста против вывешенных в аэропорту Сочи только флагов сирийского режима отказались от участия в конгрессе", - отмечается в сообщении агентства.

По его данным, оппозиция "наделила Турцию правом представлять ее на форуме". При этом в сообщении не указывается, представители каких именно оппозиционных движений пошли на такой шаг.

Ранее сообщалось, что в президиум Конгресса национального диалога Сирии вошли более 10 человек, в том числе лидер "Московской платформы" оппозиции Кадри Джамиль, глава "Астанинской платформы" Ранда Кассис и другие.

"Президиум представляет все слои сирийского общества", - отметил председатель Конгресса, президент Торгово-промышленной палаты Дамаска Гасан Мухаммад Тауфик аль-Калиа.

Конгресс национального диалога Сирии стартовал в Сочи во вторник.

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Тэги: СИРИЯ, ТУРЦИЯ, ОППОЗИЦИЯ, СОЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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